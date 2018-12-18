Antalya'da Trafik ve Asayiş Uygulaması

Antalya
'nın Kepez
ilçesi Masa Dağı
'nda yapılan uygulamada 376 kişi ile 158 araç sorgulandı, 17 sürücüye 16 bin 32 lira ceza uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya
Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda trafik uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 376 kişi ve 158 araç sorgulandı. Aranan 2 kişi yakalandı, 1 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücüsüne Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem uygulandı. 17 araç sürücüsüne 16 bin 32 lira para cezası verildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA