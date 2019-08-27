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Antalya'da trafikte "polis rozeti"yle tehdit iddiası

Antalya'da seyir halindeyken polis rozeti göstererek Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı ve otizmli oğlunu tehdit ettiği öne sürülen iki şüpheli, salıverildiDemet Çileli Baz, otizmli oğlunun da bulunduğu araçla seyir halindeyken, 24 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde...

27.08.2019 13:24 Antalya'da trafikte
Antalya'da seyir halindeyken polis rozeti göstererek Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı ve otizmli oğlunu tehdit ettiği öne sürülen iki şüpheli, salıverildi
Demet Çileli Baz, otizmli oğlunun da bulunduğu araçla seyir halindeyken, 24 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde bir sürücü tarafından aracının sıkıştırılmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Araçta bulunan iki kişinin kendisine polis rozeti göstererek tehdit ettiğini ileri süren Baz, şüphelilerden şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakasını tespit ettikleri aracın sürücüsü E.Ş. ve araçtaki K.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.
Olayın trafikteki bir tartışmadan ibaret olduğu savunan şüpheliler, Baz hakkında şikayetçi oldu. Polis olmadığı öğrenilen şüpheliler Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kızılırmak Caddesi, Akdeniz, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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