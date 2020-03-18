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Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü

Antalya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

18.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:20
Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü
Antalya 'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Feyzullah Gürkan (68) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kumluca ilçesinde devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Gürkan, hayatını kaybetti.

Gürkan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Kumluca, Antalya, Güncel

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