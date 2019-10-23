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Antalya'da tropikal meyve yetiştiriciliği eğitimi

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 90 kişiye tropikal meyve yetiştiriciliği eğitimi verildi.

23.10.2019 13:50Antalya'da tropikal meyve yetiştiriciliği eğitimi
Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 90 kişiye tropikal meyve yetiştiriciliği eğitimi verildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, uygun iklim koşulları ve verimli ovaları sayesinde kentin geniş ürün yelpazesine sahip olduğu ifade edildi.
Tarımda yaşanan gelişmelerin ve artan rekabetin üreticileri katma değeri yüksek ürünlere yönelttiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu değişime ayak uydurabilen üreticiler sektörde tutunmayı başarmışlardır. İl müdürlüğü olarak üreticilerimizin bu değişime ayak uydurabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu amaçla eğitimlerimize tropik meyve yetiştiriciliğini de ekledik. Bu eğitimler sayesinde ve bakanlığımızın da destekleriyle Antalya'da katma değeri yüksek tropik meyve üretimini artırmayı hedefliyoruz. İl müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz 'Tropik Meyve Yetiştiriciliği' eğitimiyle ilk olarak kursiyerlerimizi bilgilendirdik. Mango, pitaya, passifflora, guava, litchi, longan, avokado ve muz gibi tropik meyvelerin iklim istekleri, yetişme koşulları, hastalık, zararlı ve mücadele yöntemleri anlatıldı."
Programın sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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