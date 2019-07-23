Haberler» 3. Sayfa» Haber

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1'i ağır 20 turist yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı.

23.07.2019 19:47 Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1'i ağır 20 turist yaralı
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sırasında Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde meydana geldi. İçinde Polonya, Rus ve Norveç uyruklu turistlerin bulunduğu M.D. idaresindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya, turist, Kemer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:49   Çanakkale'de otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
19:56   Didim'de 53 Afgan göçmen yakalandı
19:51   Alanya'da aracıyla 150 metrelik uçurma yuvarlanan sürücü öldü
19:47   Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1'i ağır 20 turist yaralı
19:45   Diyarbakır'da seyir halindeki LPG'li araç alev aldı
19:40   Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı
19:36   Antalya'da yaya geçidinde 2 kişiye otomobil çarptı