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Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kazası: 3 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

21.10.2019 20:34
Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kazası: 3 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaza Evrenseki Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Evrenseki istikametinden Turizm Caddesine çıkmakta olan Mehmet Z.'nin kullandığı 27 LG 479 plakalı tur minibüsü ile Turizm caddesinde Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Barış K. idaresineki 34 FP 4065 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tur minibüsünde bulunan İsviçreli turistlerden Verena Barta Fisler Achermann, Johann Julius Müller ve otomobil sürücüsü Barış Küçük yaralandı.
Kazada yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen ve hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Barış Küçük, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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