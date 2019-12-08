Haberler » Güncel » Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi - Haber

Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan turistler, aralık ayında güneşli havada denize girdi.

08.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:40Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

ANTALYA'nın ilçesinde tatil yapan turistler, aralık ayında güneşli havada denize girdi.

'da turizm sezonu sona ermesine rağmen halen açık olan otellerde tatil yapan turistler, aralık ayında güneşli havayı fırsat bildi. Ülkelerindeki soğuk havaya rağmen yazdan kalma günlerin yaşandığı Manavgat'ta güneşi gören turistler sahile akın etti. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu Manavgat'tın Side bölgesinde tatillerini geçiren Alman, Rus ve İskandinav turistler, havuz başında ve plajlarda güneşlenip, kitap okudu. Çeşitli oyunlar oynayıp, denize giren ve suda uzun süre kalan tatilciler, bu anları cep telefonlarıyla da kaydetti.



Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52 Fuat Oktay, Ankara'da cenaze törenine katıldı - Haber
13:52 "Açık Medeniyet" söyleşisi serisi Konya'da devam ediyor - Haber
13:51 Pendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kamerada - Haber
13:51 Pendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kamerada - Haber
13:47 "Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı" sona erdi - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:54:13