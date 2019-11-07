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Antalya'da turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor serbest bırakıldı

Antalya'da satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlısı kişilere temin ettiği ve turistlere para karşılığı sahte rapor verdiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor adli kontrol şartıyla salıverildi.

07.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:08 Antalya'da turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor serbest bırakıldı
Antalya'da satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlısı kişilere temin ettiği ve turistlere para karşılığı sahte rapor verdiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüpheli doktor Ü.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Doktor Ü.O, dün, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki özel kliniğinde gözaltına alınmıştı. Klinikte yapılan aramada, uyuşturucu özelliği bulunan bin 200 kutu ilaç, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirilmişti.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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