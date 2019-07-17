17.07.2019 20:01
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Antalya'da turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 5 yaralı

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur midibüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur midibüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist yaralandı.
Hüseyin Demirel idaresindeki 07 HFY 108 plakalı tur midibüsü, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nden Herford Caddesi'ne döndüğü sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.
Kazada, tur midibüsünde bulunan Azerbaycanlı turistler Elshon Mammadov, Asmo Mammadova, Shafag Mammadova, Nur Mammadova ve Jeyran Mammadova yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Hüseyin Demirel, Manavgat, Antalya, turist, Güncel

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