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Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kasım ayı sonunda güneşli havayı gören turistler denizin keyfini çıkardı.

28.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:58

Antalya'nın ilçesinde sıcak havalar devam ediyor. Sahile akın eden turistlerin bir kısmı güneşlenip kitap okurken, bir kısmı oyun oynadı, bazıları da denizin keyfini çıkardı.

ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ

Manavgat'ın ünlü tatil bölgesi Side'de yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 21 dereceyi gösterdiği Side'de otellerde kalan yerli ve yabancı tatilciler sahilde sıcak havanın keyfini çıkardı.

Çoğunluğu Alman olan tatilcilerin büyük bölümü şezlonglarda güneşlenip kitap okurken, bir kısmı da otellerin animasyon ekiplerinin koordine ettiği oyunları oynadı. Bazı turistler denize girerken, bir kısmı da sahilde yürüyüş yaptı.

Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti

Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA


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