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Antalya'da turizm değerlendirme toplantısı

Antalya'da turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

26.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:16
'da turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Antalya'da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında düzenlenen turizm değerlendirme toplantısında, Festivali'ni 'da üç yıldır düzenlediklerini söyledi.
Rusya'dan Türkiye'ye gelen Rus turistleri diğer turizm destinasyonlarıyla da paylaşmak istediklerini anlatan Karaloğlu, "Rusya ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisinin yüzde 85'i Antalya'yla olunca bu festival kısmen Antalya Festivali'ne de dönüşüyor. Turizm ilişkisi sadece insanların yiyerek ve içerek eğlendiği bir iş değil. İnsanların birbirleriyle kültür alışverişi yaptığı çok önemli bir ilişki." diye konuştu.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise bu organizasyonların sadece Moskova'da değil, diğer ülkelerde de yapılması gerektiğini ifade etti.
Antalya'da turizm değerlendirme toplantısı

Türkiye, Moskova, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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