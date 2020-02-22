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Antalya'da "Turizmde Türkiye'nin Yönü" programı

İYİ Parti'nin "Güçlü Türkiye Buluşmaları" kapsamında Antalya'da "Turizmde Türkiye'nin Yönü" konulu program düzenlendi.

22.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:04Antalya'da
İYİ Parti'nin "Güçlü Buluşmaları" kapsamında 'da "Turizmde Türkiye'nin Yönü" konulu program düzenlendi.
İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, güçlü bir Türkiye için güçlü bir ekonomiye sahip olmak gerektiğini söyledi.
Güçlü bir ekonomiye sahip olmak için de güçlü üretime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Türkiye bugün dünyada 19. büyük ekonomi. 745 milyar dolar üreten bir Türkiye var. 17. olmak istediğimizde bir trilyon dolar üretmek zorundayız." dedi.
Türkiye'yi ileri taşımak isteyen bir siyasi hareket olduklarını ifade eden Tatlıoğlu, Türkiye'yi dünyanın yarışan ve önde ülkeleri arasına sokmak durumunda olduklarını bildirdi.
Turizmin önemli bir sektör olduğuna değinen Tatlıoğlu, "Turizm kendi başına büyük bir üretim alanı. Hizmet üreten bir sektör. Türkiye son on yılda 300 milyar dolar turizm geliri sağlamış." diye konuştu.
Konuşmaların ardından program, panel oturumlarıyla devam etti.

İYİ Parti, Antalya, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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