Antalya'da "Türk Rus Klasik Müzik Festivali" Düzenlenecek

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Antalya'da bulunan Side Antik Tiyatrosu, "Türk Rus Klasik Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak.Barut Hotels'ten yapılan açıklamaya göre, 2019'un "Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen festival, 7 Mayıs'ta başlayacak.Side Antik Tiyatrosu'ndaki açılış konserinde, şef Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası sahne alacak.Programda, ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say'ın solistliğinde, Mozart'ın "12. Piyano Konçertosu" da seslendirilecek.Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, 9 Mayıs'ta ve 11 Mayıs'taki kapanış konserinde bir kez daha sahne alacak.