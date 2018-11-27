Antalya'da Türk-Ukrayna-Kırım Gecesi Düzenleniyor

27 Kasım 2018 Salı 14:07



27 Kasım 2018 Salı 14:07

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ukrayna Kültür Sanat Derneği tarafından "Türk-Ukrayna-Kırım Gecesi" düzenlenecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının katkıları ile Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenecek etkinlik ile Antalya'da dostluk gecesi yaşanacak. Etkinlik kapsamında sergi, söyleşi, panel ve konserler gerçekleştirilecek.Sergi, söyleşi ve konser1 Aralık Cumartesi günü Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik saat 17.00'de başlayacak. "Türk-Ukrayna-Kırım Gecesi" etkinliği kapsamında önce Ukrayna ve Kırım'ın yöresel kıyafetleri ve el işleri sergisi sergilenecek. Kuşbakışı, Şefika, İğne Oyası ve Adını Arayan Çocuk kitaplarının yazarı Dr. Serra Menekay'ın katılımıyla bir söyleyişi gerçekleşecek. Ardından Türk, Ukrayna, Kırım ve Osetyalı siyasetçilerin katılımıyla "Farklı halkların kültür ve adetlerinin korunmasının önemi" konulu panel düzenlenecek.Gecenin finalinde ise Ukrayna Halk Sanatçısı Pavlo Doskaç ve Kırım Tatar şarkıcı Selma Agat ve halk topluluklarının katılımıyla konser düzenlenecek. - ANTALYA