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Antalya'da "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 26 bin 908 lira ceza kesildi

Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında, 26 bin 908 lira ceza verildi.

29.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:54Antalya'da
'da gerçekleştirilen " Duman Uygulaması" kapsamında, 26 bin 908 lira ceza verildi.
İl Komutanlığınca 10.00-16.00 saatleri arasında 320 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 256 büfe, market, bakkal, içkili mekan ve tütün satılan iş yeri kontrol edildi.
Uygulama çerçevesinde 6 bin 165 kişi sorgulandı, 23 şüpheli ise yakalandı. Jandarma ekipleri, 80 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ve 4 bin 654 içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirirken, 26 bin 908 lira idari ceza uyguladı.

Jandarma, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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