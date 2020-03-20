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Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan 26 kişi yakalandı

Antalya'da, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi yakalandı.

20.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:26
Antalya'da
Antalya 'da, "Türkiye Güven Huzur " uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi yakalandı.
Kent genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla İl Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince "Türkiye Güven Huzur" gerçekleştirildi.

Uygulamaya 1323 personelin görev aldığı, deniz araçları, helikopterler ve dedektör köpeklerinin kullanıldığı uygulamada 39 sabit nokta ve 167 umuma açık yerde 15 bin 375 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Arandıkları tespit edilen 26 kişi yakalandı, 106 sürücüye 75 bin 897 lira ceza uygulandı, 42 araç trafikten men edildiği belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Antalya, Huzur, Güncel

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