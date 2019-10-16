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Antalya'da Türkiye Motokros Şampiyonası heyecanı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 3. ayak yarışı 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

16.10.2019 14:40Antalya'da Türkiye Motokros Şampiyonası heyecanı
Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 3. ayak yarışı 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Kumluca ilçesindeki organizasyona Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Ankara, Balıkesir, Uşak, Bursa ve Mersin illerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Bulgaristan'dan sporcular katılacak.
Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nün organize edeceği şampiyona, bin 515 metre uzunluğundaki Beykonak Motokros Parkuru'nda düzenlenecek.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 19 Ekim Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından serbest çalışmalar ve sıralama antrenmanları yapılacak. Organizasyonda 20 Ekim Pazar günü ise sporcular iki etap halinde start alacak.
Üçüncü ayak yarışları MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve Veteran kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Bulgaristan, Türkiye, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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