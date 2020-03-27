'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu

Antalya 'nın Kepez ilçesinde yaşayan lise öğrencisi 15 yaşındaki A.D ile 17 yaşındaki arkadaşı E.Ö'den üç gün haber alınamadı. Durumla ilgili polise başvuran aileler, kayıp ihbarında bulundu. Neden kaçtıkları bilinmeyen genç kızlar, hastanedeki sağlık kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilecek.

ARKADAŞINDA KALACAĞINI SÖYLEMİŞ

Sağlık kontrolünden geçirilen genç kızlar, ailelerine teslim edilmeden önce işlemler için çocuk şubeye götürüldü. Baba Ali D, yaptığı açıklamada kızının arkadaşında kalacağını söyleyerek evden ayrıldığını belirterek, "Arkadaşı da biz de kalacağını söylemiş. Bir gün sonra öğrendim, ikisi de telefonunu kapattı. Ben de polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundum. Şimdi ikisi de bulundu, sağlık durumları iyi." dedi.

Kaynak: AA