Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Antalya'da üç katlı evin çatısı alev alev böyle yandı - Haberler

Antalya'da üç katlı evin çatısı alev alev böyle yandı

Antalya'da üç katlı evin çatısı alev alev böyle yandı Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

19.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:33
Antalya 'da üç katlı evin çatısı alev alev böyle yandı
ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre dün gece Elmalı ilçe merkezindeki 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı sardı. Bina sakinleri dışarı çıkıp, hemen yangını itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Binanın 3'üncü katı kullanılamaz hale gelirken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Antalya’da üç katlı evin çatısı alev alev böyle yandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Antalya'da üç katlı evin çatısı alev alev böyle yandı
Etiketler : Antalya, Elmalı, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Haberler
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading