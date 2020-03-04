Antalya'da üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

Antalya
'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar baskınında kaçmaya çalışırken üçüncü kattan düştüğü iddia edilen kişi ağır yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir iş hanında kumar oynandığı ihbarını alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.
İddiaya göre, operasyonda kumar oynayan yaklaşık 100 kişi panik halinde pencereden yan binaya geçmeye çalışırken, dengesini kaybeden R.A. üçüncü kattan beton zemine düştü.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kumar oynarken yakalananlar ise ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonda, kumar için kullanılan malzeme ve aletlere el konuldu.