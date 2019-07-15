15.07.2019 21:28
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Antalya'da uçurumda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Antalya'da uçurumda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduANTALYA - Antalya Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Antalya'da uçurumda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
ANTALYA - Antalya Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 2 ay önce kaybolan ve telefonunda son sinyali Güver Uçurumu'ndan alınan üniversite öğrencisi Eyüphan Yıldız'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Edinilen bilgilere göre olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Güver Uçurumu'nda meydana geldi. İddialara göre, 2 gün önce bölgeye gelen bir grup dağcı uçurumdan indikleri sırada iki kayanın arasına sıkışmış erkek cesedi olduğunu fark etti. Dağcılar, Manavgat ilçesine vardıktan sonra jandarma ekiplerine durumu ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bölgede çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra, Afet ve Acil Durum Yönetimi ekipleri aldıkları önlemin ardından aşağıya indi.
Uzun süren uğraşlar sonucu cesedin yanına ulaşan ekipler, sarp kayalıklar nedeniyle cesedi yukarıya çıkarmakta zorlandı. Kurtarma çalışmaları ise havanın kararacak olması sebebiyle yarın sabaha ertelendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 2 aydır bölgede kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Eyüphan Yıldız'a ait olduğundan şüpheleniliyor. Bölgede cesedin bulunduğunu duyan Eyüphan Yıldız'ın babası İhsan Yıldız, ilk uçakla Adana'dan Antalya'ya doğru yola çıktığı öğrenildi. Antalya'da uçurumda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa

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