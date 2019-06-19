19.06.2019 13:04
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Antalya'da Ukraynalı turistin babasını öldürdüğü iddiası

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı turist, kaldıkları otel odasında tartıştığı babasını döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı turist, kaldıkları otel odasında tartıştığı babasını döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
Alanya ilçesine 10 gün önce birlikte tatile geldiği babası Yurii Darmenke'yi (80) kaldıkları otel odasında döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M. Darmenke (23) adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, daha sonra akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.
Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan M. Darmenke, kaldıkları otel odasında babasıyla tartışmıştı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, babasına saldırmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince babanın olay yerinde öldüğü belirlenirken, şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Alanya, Antalya, Güncel

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