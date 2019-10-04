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Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası protokolü imzalandı

Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu, Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası için iş birliği kararı aldı.

04.10.2019 17:58Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası protokolü imzalandı
Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu, Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası için iş birliği kararı aldı.
Organizasyona ilişkin protokolü, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay imzaladı.
Saygılı, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde 17-22 Kasım'da düzenlenmesi planlanan turnuvanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de turnuvada 65 bin lira ödül dağıtılacağını bildirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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