05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05

Antalya'da "Uluslararası Uyuşturucu Konferansı" düzenlenecek.Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SAMER) tarafından, "Türkiye'de ve Dünyada Uyuşturucuyla Mücadele" temalı konferans organize edilecek.Uluslararası Uyuşturucu Konferansı'nda, siyasal bilimlerden psikiyatriye, medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar farklı konular ele alınacak.Konferansta, farklı disiplinlerin, ulusal ve uluslararası kuruluşların bir araya getirilerek olgunun derinlemesine analiz edilmesi ve uyuşturucuyla etkin bir mücadele için öneriler sunulması hedefleniyor.Belek Turizm Merkezi'nde yarın başlayacak programa, Türkiye'den ve yurt dışından uzmanlar katılacak.