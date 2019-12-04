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Antalya'da üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada yaralandı

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı.

04.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:48Antalya'da üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada yaralandı
Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı.
ilçesindeki Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü'nde öğrenim gören iki öğrenci grubu arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında sol bacağından bıçaklanan 21 yaşındaki Ferhat Ç. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Ferhat Ç.'nin bıçaklanması olayına karıştıkları tespit edilen 2 öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Akdeniz Üniversitesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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