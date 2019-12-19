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Antalya'da üniversiteli gencin şüpheli ölümü

Antalya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

19.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:18 Antalya'da üniversiteli gencin şüpheli ölümü
Antalya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 05.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ikinci öğretim 3'üncü sınıf öğrencisi C.K., dün gece arkadaşı E.E.'nin evine gitti. İddiaya göre iki arkadaş uyuşturucu madde kullandı. Sabah saatlerinde uyanan E.E., C.K.'nin hareket etmediğini fark etti. Arkadaşının uyanmaması üzerin E.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. C.K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, E.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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