Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da uyuşturucu deposuna baskın: 2 gözaltı - Haberler

Antalya'da uyuşturucu deposuna baskın: 2 gözaltı

Antalya'da evinde uyuşturucu depolayan biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

04.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:42Antalya'da uyuşturucu deposuna baskın: 2 gözaltı
'da evinde uyuşturucu depolayan biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, O.K. isimli şahsın Kuşkavağı Mahallesinde bir ikamette uyuşturucu/uyarıcı madde sattığı ve depoladığı yönünde bilgiler elde edildi. İkamette yapılan aramada, daralı 535 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili ikamette bulunan O.K. ve İran uyruklu A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli O.K. ve İran uyruklu A.G. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:00:16