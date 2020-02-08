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Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapılan uyuşturucu çalışmasında bir kişi hassas terazi ve uyuşturucuyla suç üstü yakalandı, 5 iş yerine de 7 bin 68 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

08.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:29Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
'nın ilçesinde yapılan uyuşturucu çalışmasında bir kişi hassas terazi ve uyuşturucuyla suç üstü yakalandı, 5 iş yerine de 7 bin 68 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, A.C. isimli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' yaptığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda A.C., daralı 350 gram esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ile birlikte yakalandı. Şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

5 iş yerine 7 bin 68 TL idari yaptırım cezası

Diğer yandan Tütün Mamülleri Kaçakçılığı ile Mücadelenin Etkinliğinin Arttırılması ve Yasa Dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Korkuteli genelinde yapılan uygulamada 9 iş yeri kontrol edildi. 251,243 kilogram kıyılmış tütün, 32,547 adet sarılmış sigara, 21,234 adet boş makaron bulunarak el konuldu. 5 iş yeri sahibine "4733 sayılı Kanun'un 8. Maddesi" uyarınca 7 bin 68 TL idari yaptırım cezası uygulandı. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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