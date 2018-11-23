23 Kasım 2018, 15:13
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyondu

Antalya

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otogarı'nda otobüsten inen T.Ö'nün valizinde arama yaptı.

Valizinde 3 paket halinde 3 kilo 50 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin, uyuşturucuyu lüks eğlence merkezlerine satmak için İstanbul'dan getirdiği tespit edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü,Antalya
23 Kasım 2018 Cuma 15:13