Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

Kaynak: AA

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25,5 kilogram skunk, 5 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Dumlupınar Caddesi'nde bir otomobil durduruldu.Otomobilde yapılan aramada 9,5 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 5 bin 100 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 675 lira ele geçirildi.Araçtaki Ö.E. ve S.S. ile uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen M.Ç. ile T.H. adreslerinde gözaltına alındı.Polis ekipleri, A.S ve V.U'nun İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu Zeytinköy'de sokak satıcıları aracılığıyla pazarlayacakları bilgisine ulaştı.Şüphelilerin bulunduğu araç kovalamaca sonucu Gebizli Mahallesi Termesos Bulvarı'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada 16 kilogram skunk ele geçirildi, araçtaki A.S. ve V.U. gözaltına alındı.Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.