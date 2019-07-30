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Antalya'da uyuşturucu operasyonları

Antalya'da 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 68 şüpheli yakalandı.

30.07.2019 12:21 Antalya'da uyuşturucu operasyonları
Antalya'da 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 68 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen süre aralığında yaptıkları kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, 4.374 gram skunk esrar, 107,07 gram esrar, 289,06 gram kokain, 86,2 gram eroin, 6,2 gram metamfetamin, 6 ecstasy hap, 27 sentetik ecza maddesi, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 20, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 48 kişi olmak üzere, toplam 68 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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