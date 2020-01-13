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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 10 kişi tutuklandı ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

13.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:20Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 10 kişi tutuklandı ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Zeytinköy olarak binen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde madde bağımlılarına ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 7 olayda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 10 şüpheli tutuklandı.

"Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan ise 24 olayda 24 şüpheli hakkında tahkikat yapıldı.

Operasyonlarda daralı 112,5 gram eroin maddesi, daralı 16,5 gram esrar maddesi, 10 adet ecstasy hap, daralı 15,95 gram kokain maddesi, daralı 11,3 gram metamfetamin maddesi, 51 adet sentetik ecza maddesi, 1,7 gram sentetik kannabinoid ve 5 bin 15 TL para ele geçirildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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