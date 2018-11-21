Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul
'dan Antalya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kent girişinde durdurulan bir aracın bagajında, narkotik köpeği "Ben" ile yapılan aramada, 9 kilo 501 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:32