Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya
'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 88,5 gram esrar, 8 gram ecstasy, 6 sentetik ecza maddesi, bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler D.Y, F.F. ve O.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Uyuşturucu Ticareti,Antalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:44