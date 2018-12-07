Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya
'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Kuzeyyaka Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Kontroller sırasında seyir halindeki bir araçtan atılan poşette, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaçan araçla yakalanan kovalamaca sonrasında, Göksu
Caddesi'nde durdurulan araç içinde bulunan M.Ş, F.F ve Y.E gözaltına alındı.
3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya
07 Aralık 2018 Cuma 18:48