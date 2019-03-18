Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo esrar ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Döşemealtı
ilçesi Akdeniz
Bulvarı'nda operasyon düzelendi.
Durdurulan bir araçtaki Ö.F.Ç, M.S. ve O.A. ile Kepez Devlet Hastanesi
karşısındaki otoparkta araç içerisinde bekleyen M.S. gözaltına alındı.
Araçlarda yapılan aramada, 30 kilo esrar ve 30 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve Ö.F.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Antalya, Güncel
Kaynak: AA