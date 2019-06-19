19.06.2019 23:01
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya

Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 833 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 833 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Atatürk Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 833 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Antalya, Güncel

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