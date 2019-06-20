20.06.2019 17:49
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 12 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 12 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi Ütükbeleni mevkisinde yaşayan M.Ö.'nün (34) uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin zanlı M.Ö'nün evine yaptığı operasyonda 12 kilo 600 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar ve 72 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zanlı M.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Gazipaşa, Antalya, Güncel

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