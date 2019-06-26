26.06.2019 14:56
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti , Antalya , Güncel

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