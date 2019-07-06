06.07.2019 14:32
Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elikesik Mahallesi'nde bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Takibe alınan otomobil, Elikesik Kavşağı'nda durduruldu. Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki Arif B. (60) ile Ercan E. (45) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ercan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:15   Ömer Çelik: (Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek
15:15   Ahududu hasadı başladı
15:14   ÖMER ÇELİK: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK (1)
15:14   Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1 ölü
15:14   DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor
15:14   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli...
15:12   Levent Vadisine turist akını