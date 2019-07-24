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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

24.07.2019 18:21 Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ali İhsan K'nin Payallar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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