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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ürdün vatandaşı iki zanlıdan biri tutuklandı.

01.08.2019 16:55 Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ürdün vatandaşı iki zanlıdan biri tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Ürdünlü Salam A'yı Konaklı Yeni Mahallesi'ndeki, Mohammad A'yı da Tosmur Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Salam A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mohammad A. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresine teslim edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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