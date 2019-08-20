Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.

20.08.2019 17:00 Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Kozan Mahallesi'ndeki ormanlık alan içerisinde arama yaptı. Aramada, 51 kök Hint keneviri bulundu.
Kenevirleri ektikleri iddiasıyla R.K. (39) ve S.K. (38) gözaltına alındı. R.K'nin evinde yapılan aramalarda ise 10 gram Hint keneviri tohumu, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.
jandarmadaki işlemleri süren şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

serik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:10   Altın Portakal'a Türkan Şoray'lı geri dönüş
17:10   Van'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli
17:10   KOCAELİ 11 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı
17:10   Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangın noktalari ile ilgili açıklamalarda bulundu-
17:10   İSTANBUL İTHİB/Öksüz: Yeni pazarlarda büyüme çok önemli
17:09   98. Sokak'ta bakım çalışması
17:09   İnkumu'nda temizlik çalışması