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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 375 TL, 47 dolar ve 40 euro ele geçirildi.

27.08.2019 17:33 Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 375 TL, 47 dolar ve 40 euro ele geçirildi. Operasyon sonucunda, 79 şüpheli hakkında tahkikat yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde, şehirlerarası otobüs terminalinde ve havalimanında uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Yapılan operasyonda daralı 123,9 gram eroin, daralı 2 kilo 971 gram esrar, daralı 193,3 gram skunk esrar, 13 adet ecstasy hap, daralı 20,6 gram kokain, daralı 15 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet fişek, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 375 TL, 47 dolar ve 40 euro ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 79 şüpheli hakkında tahkikat yapıldı. - ANTALYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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