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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

04.09.2019 18:32 Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir evin odunluğu ile Ş.G ve S.U'nun üzerinde yaptığı aramada 361,8 gram eroin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Aynı cadde üzerinde içinde G.Z ve B.U.'nun olduğu otomobilde yapılan aramada ise, 388 adet satışa hazır 230 gram eroin ele geçirildi. 2 farklı olayda gözaltına alınan 4 şüpheliye "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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