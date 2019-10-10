Haberler » Güncel » Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

10.10.2019 20:38Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, S.H'nin Kızılarık Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 1 kilo 540 gram esrar, 3 bin 440 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.H. hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:56 İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı
20:56 Osmanlıspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:56 "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk hakkındaki dava
20:54 Malatya'da akrabalar arasında miras kavgası: 4 yaralı
20:52 Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence
20:51 Kadınların da tribünden izlediği maçta İran, Kamboçya'yı 14-0 yendi
20:49 Sekiz asırlık çivisiz camide Mehmetçik için dua ettiler
10.10.2019 20:57:44