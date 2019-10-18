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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıdan biri tutuklandı.

18.10.2019 14:25Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıdan biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 44 kök Hint keneviri, 1 kilo 382 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda Ö.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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