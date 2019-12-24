Haberler » Güncel » Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Haber

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonuAntalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

24.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:03
'da uyuşturucu operasyonu
Antalya İl Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Uyuşturucuyla Mücadele Kısım ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisi üzerine inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Emre B.'nin kullandığı 07 MPV 25 plakalı otomobili, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelinin üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 360 TL çıktı. Gözaltına alınan Emre B., işlemleri için Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   Sur'da yeniden inşa edilen evlerde sona doğru - - Haber
11:18   Sektör Temsilcileri, Çevirmen Adaylarına Medikal Çeviriyi Anlattı - Haber
11:18   Trafik güvenliğini tehdit etmeyen park halindeki araçlar otoparka çekilmeyecek - Haber
11:18   Antalya'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Haber
11:12   HATEM'den 25 Aralık mesajı - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:38   Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır - Haber
24.12.2019 11:23:58