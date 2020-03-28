Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Manavgat ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 42 paket metamfetamin uyuşturucu madde ve 35 uyuşturucu hap ile ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

28.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:36
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Manavgat ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 42 paket metamfetamin uyuşturucu madde ve 35 uyuşturucu hap ile ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Çeltikçi Mahallesinde ikamet eden M.A.K. isimli şahısın evine operasyon düzenledi. Evde ve şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde; 1'er gram halinde paketlenmiş 42 paket metamfetamin ile 35 uyuşturucu hap ele geçirildi..
Gözaltına alınan şüpheli M.A.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Manavgat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: MERSİN KKTC'den getirilen 141 vatandaş, Karaman'da karantinaya alınacak - Haber 18:54: Ercişli fırıncı, çağrılara "Evde kal" yazılı ekmekleriyle destek veriyor - Haber 18:54: Ağrı'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Haber 18:54: Hatay'da otobüsler ve özel araçlar denetlendi - Haber 18:53: Polislerden 'Evde kal' çağrısı - Haber 18:16: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Haberler 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber