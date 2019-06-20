20.06.2019 19:10
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evin bahçesinde yüklü miktarda kenevir ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evin bahçesinde yüklü miktarda kenevir ele geçirildi. Bahse konu olan olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve ve JASAT Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Karaöz Mahallesi Ulualan Mevkinde C.G. isimli şahsın evinde, beraberindeki M.Y. ve H.A isimli şahıslarla kenevir bitkisi yetiştirdikleri tespit edildi. Eve yapılan operasyonda, evin bahçesinde yapılan aramada 2 bin 850 kök yasa dışı kenevir/skunk bitkisi, 1150 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli üç şahıs hakkında "yasa dışı kenevir/skunk ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

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